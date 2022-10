Acidente envolvendo Porsches causa prejuízo milionário no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os danos foram de grande monta em ambos os veículos

Uma colisão milionária aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), na esquina das ruas Frederico Cantarelli e Euclides da Cunha, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Dois veículos Porsches, avaliados em R$ 2,6 milhões juntos, bateram.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Porsche branco cruzou a preferencial e acabou batendo na lateral do outro veículo, também modelo Porsche, de cor amarela. Ninguém ficou ferido.

LEIA MAIS: Carro invade pátio da UBS do Afonso Camargo, de madrugada

continua após publicidade .

O Porsche amarelo está avaliado em aproximadamente R$ 1,6 milhão e o branco custa R$ 1 milhão.

Os danos foram de grande monta em ambos os veículos. A PM não informou quem irá arcar com os prejuízos causados pelo acidente.

Acidente em Arapongas

continua após publicidade .

Um motorista embriagado teria causado um acidente envolvendo outros quatro veículos, na noite desta quarta-feira, 26, na Rua Mutum, em frente a biblioteca pública de Arapongas. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e SIATE do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas. Um motociclista foi encaminhado com fratura na perna para o hospital. Duas mulheres também ficaram feridas, a motorista de um carro e a condutora de uma moto. Ambas foram encaminhadas para atendimento médico. Saiba mais clicando aqui.

Com informações Bem Paraná.

Siga o TNOnline no Google News