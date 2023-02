Acidente envolvendo Corolla e Montana na PR-281 deixa dois mortos

Da Redação

Acidente foi no final da tarde de quinta-feira

Um grave acidente entre dois carros registrado no final da tarde de quinta-feira (16) no trecho entre Dois Vizinhos e São Jorge D’Oeste, tirou a vida de duas pessoas. Uma outra pessoa também ficou ferida gravemente e foi encaminhada ao hospital de Dois Vizinhos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu no final da tarde por volta das 18 horas, nas proximidades da Linha Santo Isidoro e envolveu um Corolla e uma picape Montana.

As vítimas fatais ainda não identificadas, são dois homens, um ocupante da Montana e outro do Corolla. Uma terceira pessoa, ocupante do Corolla, foi encaminhada em estado grave ao hospital de Dois Vizinhos.

Deram atendimento ao acidente equipes do Corpo de Bombeiros/Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve presente para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A PR-281 ficou interditada até que a perícia pudesse realizar os trabalhos necessários e os veículos fossem removidos. As causa do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.