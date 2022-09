Acidente envolvendo carretas provoca duas mortes na PR-445

Da Redação

Os dois motoristas morreram após a colisão na PR-445

Um grave acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã deste sábado (24), por volta das 9h30, na rodovia PR-445, KM 16, e causou a morte de dois homens, os motoristas dos veículos. Conforme o Corpo de Bombeiros, de Londrina, a colisão ocorreu entre as cidades de Tamarana e Mauá da Serra, sentido Londrina, no norte do Paraná.

A batida provocou a morte dos dois caminhoneiros, segundo informações dos bombeiros. As equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Instituto Médico Legal (IML), do Corpo de Bombeiros, de Londrina, e da Polícia Militar (PM), também de Londrina, estiveram no local.

Ainda há movimentação no endereço por conta da realização de perícias. Até o momento da publicação, os motoristas das carretas não tinham sido identificados. A causa do acidente será investigada pelos órgãos responsáveis.

Outro acidente na PR-445

O motorista que morreu após um grave acidente na PR-445 em Londrina foi identificado. Matheus Felipe Gonçalves da Silva, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A colisão aconteceu na marginal da rodovia, no final da noite desta quinta-feira (23). Um bebê de nove meses estava no carro.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro saiu da pista, bateu contra um poste de iluminação, contra um ponto de ônibus e em seguida contra uma árvore. O acidente aconteceu na altura do KM 60, na região sul da cidade, em frente à sede do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM).

