Acidente envolvendo caminhões deixa um morto na PR-498

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender um grave acidente que ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (23). Conforme as autoridades, um caminhão carregado com calcário colidiu violentamente na traseira de outro veículo de carga. A batida ocorreu em um trecho de pista simples da PR-498, em Presidente Castelo Branco, norte do Paraná.

Ainda de acordo com os socorristas, uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas na situação. Como o acidente aconteceu há pouco tempo, a vítima fatal ainda não foi identificada.

Devido à colisão, um dos caminhões parou embaixo do outro e ficou com a cabine completamente destruída.

A rodovia está interditada em ambos os sentidos para os socorristas atenderem a ocorrência.

Foto por Divulgação/Samu A carga de calcário ficou espalhada pela pista

