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TRÂNSITO

Acidente entre van e caminhão deixa dois mortos e um ferido grave no Paraná

Colisão aconteceu na noite de quarta-feira (22), entre Manoel Ribas e Pitanga; vítimas fatais estavam na van

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 07:50:10 Editado em 23.07.2026, 07:50:05
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Acidente entre van e caminhão deixa dois mortos e um ferido grave no Paraná
Autor Acidente foi registrado entre Manoel Ribas e Pitanga - Foto: Blog do Berimbau

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão deixou dois mortos e um ferido em estado grave na noite de quarta-feira (22), na PR-466, entre os municípios de Manoel Ribas e Pitanga, na região central do Paraná.

-LEIA MAIS: Carro da saúde de Lunardelli cai em barranco na BR-376 e motorista fica em estado grave

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A colisão frontal aconteceu no quilômetro 167 da via. Segundo as informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Iveco Stralis, acoplado a um semirreboque, trafegava no sentido a Pitanga quando atingiu a van Renault Master, que vinha na direção oposta.

O forte impacto resultou na morte instantânea dos dois ocupantes da van: o motorista, de 55 anos, e o passageiro, de 62. Já o condutor do veículo de carga, um homem de 31 anos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico com lesões graves.

Após o trabalho de isolamento e análise da perícia técnica no local, os veículos, que sofreram danos expressivos, foram liberados pelas autoridades. As circunstâncias que levaram o caminhão a atingir o outro veículo serão agora alvo de investigação.

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