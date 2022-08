Acidente entre van da PM e carro deixa policial ferido no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente de trânsito entre uma van da Polícia Militar (PM) e um carro deixou um policial ferido

Na tarde desta quarta-feira (24), um acidente de trânsito entre uma van da Polícia Militar (PM) e um carro deixou um policial ferido, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O veículo que compõe os módulos móveis da PM teria furado o sinal vermelho, conforme relatos de uma das ocupantes do carro atingido.

continua após publicidade .

Segundo a Banda B, o veículo Audi, ocupado por duas pessoas, seguia pela Avenida Presidente Affonso Camargo, sentido centro, quando foi atingido pela van da PM no cruzamento com a rua Professor Nivaldo Braga.

-LEIA MAIS: Cabo do Corpo de Bombeiros morre em hospital após acidentena BR-369

continua após publicidade .

Uma das ocupantes do automóvel envolvido no acidente afirmou que a van bateu contra a lateral do carro, que chegou a subir em uma calçada.

“Estávamos indo trabalhar, e o sinal abriu normalmente para nós. O veículo da PM furou o sinal e bateu na lateral do motorista. A gente rodou na pista, subiu na calçada, abriu o airbag, e o carro teve perda total”, explicou ela.

Os ocupantes do Audi, porém, não ficaram feridos, enquanto um policial foi encaminhado ao Hospital Evangélico com ferimentos moderados.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News