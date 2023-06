Acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos na BR-153

Um grave acidente envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta terça-feira (20), na BR-153, em Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. A colisão entre dois caminhões e um Fiat Uno deixou uma pessoa morta e outras duas em estado grave. As três vítimas estavam no carro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do quilômetro 238 da rodovia. O local é um ponto de curva em que há incidência de muita neblina.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência e prestaram atendimento às duas vítimas. Elas ficaram presas no carro e foram retiradas pelos socorristas.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa foram acionados para recolher o corpo da vítima fatal. A identidade não foi informada até o momento desta publicação.

Logo após o acidente, os veículos circulavam pelo local por uma das faixas e pelo acostamento. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. As informações são do portal aRede.

