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TRÂNSITO

Acidente entre três veículos deixa motorista ferido na PR-986 em Rolândia

Colisão envolveu veículos que seguiam em direções opostas; um dos condutores precisou ser levado para a Santa Casa de Cambé

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 07:54:10 Editado em 04.05.2026, 07:54:02
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Acidente entre três veículos deixa motorista ferido na PR-986 em Rolândia
Autor Três veículos se envolveram no acidente - Foto: PRE

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes de socorro no domingo (3), na PR-986, em Rolândia (PR). A colisão ocorreu por volta das 17h30, no quilômetro 1 da rodovia, e deixou uma pessoa ferida.

-LEIA MAIS: Residência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em bairro de Apucarana

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Toyota Corolla trafegava no sentido de Arapongas para Cambé quando se envolveu na batida com uma caminhonete Nissan Frontier e uma BMW X5, que vinham no sentido contrário.


Acidente entre três veículos deixa motorista ferido na PR-986 em Rolândia
AutorFoto: PRE

O trecho onde o acidente aconteceu é de pista dupla e possui uma curva aberta.

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O motorista do Corolla foi socorrido no local e encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado. Já os condutores dos outros dois veículos não sofreram ferimentos.

A polícia realizou o teste do bafômetro nos motoristas da caminhonete, de 41 anos, e da BMW, de 31 anos, e o resultado foi negativo para o consumo de álcool em ambos os casos.

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