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TRAGÉDIA

Acidente entre picape e trator deixa dois mortos no Norte do Paraná

Batida em Primeiro de Maio deixou ainda um jovem ferido na noite deste domingo (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre picape e trator deixa dois mortos no Norte do Paraná
Autor Acidente de trânsito ocorreu em Primeiro de Maio - Foto: PRE

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma picape Fiat Strada e um trator no início da noite de domingo (16), na PR-445, em Primeiro de Maio, região norte do Paraná.

-LEIA MAIS: Três ficam feridos após acidente entre dois carros na PR-444 em Arapongas

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As vítimas fatais são os motoristas dos dois veículos, de 59 e 84 anos, que entraram em óbito antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Um jovem de 22 anos, que estava como passageiro na máquina agrícola, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma ambulância do Samu, sendo encaminhado para o hospital da cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia, de Bela Vista do Paraíso em direção a Primeiro de Maio. Ao chegarem no quilômetro 129, por volta das 18h, ocorreu a batida. As causas do acidente serão investigada pelas autoridades, mas os levantamentos iniciais apontam para uma colisão traseira.

A polícia constatou que o condutor do trator não possuía carteira de habilitação. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram presentes para realizar a perícia da cena e dar início às investigações. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados no próprio local aos familiares.

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acidente notícias Paraná PR-445 segurança transito
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