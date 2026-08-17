Acidente entre picape e trator deixa dois mortos no Norte do Paraná

Batida em Primeiro de Maio deixou ainda um jovem ferido na noite deste domingo (16)

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma picape Fiat Strada e um trator no início da noite de domingo (16), na PR-445, em Primeiro de Maio, região norte do Paraná.

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As vítimas fatais são os motoristas dos dois veículos, de 59 e 84 anos, que entraram em óbito antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Um jovem de 22 anos, que estava como passageiro na máquina agrícola, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma ambulância do Samu, sendo encaminhado para o hospital da cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia, de Bela Vista do Paraíso em direção a Primeiro de Maio. Ao chegarem no quilômetro 129, por volta das 18h, ocorreu a batida. As causas do acidente serão investigada pelas autoridades, mas os levantamentos iniciais apontam para uma colisão traseira.

A polícia constatou que o condutor do trator não possuía carteira de habilitação. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram presentes para realizar a perícia da cena e dar início às investigações. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados no próprio local aos familiares.