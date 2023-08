Acidente entre ônibus e patinete elétrico deixa jovem em estado grave

Um acidente de trânsito ocorreu na Rua José de Alencar, no cruzamento com a Avenida Carneiro Leão, região central de Maringá, nesta manhã de terça-feira (22). Uma mulher de 26 anos ficou gravemente ferida. (Vídeo abaixo)

A jovem transitava pela Rua José de Alencar e cruzava a faixa de pedestre da Avenida Carneiro Leão, quando cruzou a via preferencial e foi atingida em cheio por ônibus do transporte coletivo municipal.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que a condutora do patinete elétrico atravessa a faixa em alta velocidade, enquanto o semáforo estava aberto para os veículos que seguiam pela avenida.

Com o impacto da colisão, a condutora do veículo elétrico foi arremessada por alguns metros. Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, precisando ser intubada ainda no local. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

