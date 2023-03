Acidente entre ônibus e moto deixa 24 pessoas feridas no Paraná

Da Redação

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender um acidente de trânsito na marginal da PR-323, na manhã desta terça-feira (28). Conforme os socorristas, um ônibus e uma motocicleta colidiram entre Maringá e Paiçandu, norte do Paraná. Devido ao acidente, vinte e quatro pessoas ficaram feridas.

Os bombeiros informaram que o condutor do transporte coletivo atingiu a moto, perdeu o controle da direção e avançou contra um barranco.

As vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local e uma van do resgate encaminhou a maioria delas para receber os cuidados em um hospital da região. Não há registros de pessoas em estado grave.

Sete veículos, sendo um caminhão de resgate e seis ambulâncias, deslocaram para o local para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O tráfego de veículo segue lento na marginal da rodovia por conta do acidente.

