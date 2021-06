Acidente entre ônibus e carro mata irmãs na BR-369

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (10), na BR-369, em Corbélia, região oeste do Paraná. A batida, envolvendo um ônibus e um carro, deixou duas irmãs mortas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, os veículos bateram de frente. O motorista relatou aos policiais que, antes da batida, viu o automóvel rodando na pista.

As vítimas tinham 42 e 48 anos e estavam no carro. No ônibus, ninguém se machucou.

Ainda conforme a PRF, chovia muito quando ocorreu o acidente.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.