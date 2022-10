Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos em Maringá

Da Redação

As causas da batida entre os dois veículos serão apuradas.

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Maringá e um caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira, 5, no cruzamento da Avenida Tuiuti com a Avenida Sophia Rasgulaeff.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas ficaram feridas com a colisão.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o atendimento às vítimas, que tiveram ferimentos leves, como traumas na face e crânio. Em seguida, elas foram encaminhadas para hospitais de Maringá.

No local do acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a proteção dos feridos e a contenção de um vazamento de óleo diesel em um dos veículos envolvidos da colisão.

O para-brisa do ônibus do transporte coletivo ficou completamente destruído. As causas da batida entre os dois veículos serão apuradas.

