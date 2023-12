Acidente entre ônibus e caminhão deixa 2 mortos e mais de 40 feridos

Um acidente grave foi registrado na madrugada de terça-feira (5) em um trecho da Rodovia Castello Branco, em Porto Feliz (SP). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um ônibus que transportava sacoleiros colidiu violentamente na tarseira de um caminhão carregado com madeiras. Duas pessoas morreram na colisão e 40 ficaram feridas.

Ainda conforme a pasta, a batida ocorreu no quilômetro 98 e mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM).

O ônibus de turismo havia saído de Três Lagoas (MG) e tinha como destino o Brás, na capital paulista. Segundo relatos, os passageiros eram “sacoleiros”, ou seja, comerciantes que fariam compras no local, conhecido pela concentração de lojas, para as vendas de Natal.

Devido à colisão, as toras que o veículo de carga transportava atingiram a frente do ônibus. O motorista do coletivo e um passageiro morreram no local.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro vítimas ficaram presas às ferragens. No total, 43 passageiros ficaram feridos, sendo cinco em estado gravíssimo, duas em estado grave e 36 com ferimentos leves. Não há atualizações sobre o estado dos feridos.

A causa do acidente é investigada.

