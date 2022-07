Acidente entre ônibus e caminhão de lixo deixa 12 feridos no Paraná

Da Redação

Foram cinco vítimas com ferimentos moderados e sete vítimas com ferimentos leves

Um acidente deixou 12 pessoas feridas no bairro Parolin, em Curitiba, no final da manhã deste sábado (23). Um ônibus biarticulado e um caminhão da coleta de lixo da capital bateram na esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua João Viana Seiler.

Conforme um repórter cinematográfico que acompanhou a ocorrência, ambos os motoristas teriam afirmado à polícia que cruzavam a esquina no sinal verde. Fato é que algum deles pode não ter visto direito semáforo e gerou a colisão. O ônibus biarticulado seguia pela canaleta exclusiva para ônibus, na avenida, no sentido centro. Já o caminhão de lixo seguia pela Rua João Viana Seiler.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) esteve no local e deve ajudar a Polícia Civil a conseguir imagens de câmeras de segurança, que possam a esclarecer o ocorrido.

Vários passageiros do ônibus ficaram feridos, pois caíram dentro do coletivo com a batida brusca. Foram cinco vítimas com ferimentos moderados e sete vítimas com ferimentos leves. Quase todas foram encaminhadas a hospitais da capital.

As informações são do portal RIC Mais

