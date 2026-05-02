TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FATALIDADE

Acidente entre motos na PR-160 mata jovem e deixa outro ferido no Norte Pioneiro

Colisão entre duas motocicletas na PR-160 deixou um jovem morto e outro ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 07:26:33 Editado em 02.05.2026, 07:26:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre motos na PR-160 mata jovem e deixa outro ferido no Norte Pioneiro
Autor Acidente na PR-160, em Congonhinhas, terminou com morte de jovem de 18 anos - Foto: Divulgação/PRE

Um acidente envolvendo duas motocicletas matou um jovem de 18 anos na tarde de sexta-feira (1º), na PR-160, em Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. A batida aconteceu por volta das 17h30, no km 92+400 metros, no trecho entre Congonhinhas e Nova Fátima.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos seguiam no sentido Congonhinhas–Nova Fátima, em uma pista reta e em nível, quando se envolveram em um sinistro de causa ainda não identificada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: PRF prende motorista embriagado após colisão que destruiu carros no PR

O condutor de uma Honda CG 160 Fan, com placa de Congonhinhas, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Já o piloto da Honda CB 250F Twister, com placa de Santa Mariana, sofreu ferimentos e recebeu atendimento inicial em Congonhinhas antes de ser transferido para Cornélio Procópio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As motocicletas, sem pendências administrativas, foram liberadas aos familiares pela Polícia Civil.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de moto congonhinhas Jovem morto Policia Rodoviária PR-160 Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV