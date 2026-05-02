Acidente entre motos na PR-160 mata jovem e deixa outro ferido no Norte Pioneiro

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Um acidente envolvendo duas motocicletas matou um jovem de 18 anos na tarde de sexta-feira (1º), na PR-160, em Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. A batida aconteceu por volta das 17h30, no km 92+400 metros, no trecho entre Congonhinhas e Nova Fátima.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos seguiam no sentido Congonhinhas–Nova Fátima, em uma pista reta e em nível, quando se envolveram em um sinistro de causa ainda não identificada.

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O condutor de uma Honda CG 160 Fan, com placa de Congonhinhas, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Já o piloto da Honda CB 250F Twister, com placa de Santa Mariana, sofreu ferimentos e recebeu atendimento inicial em Congonhinhas antes de ser transferido para Cornélio Procópio.

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As motocicletas, sem pendências administrativas, foram liberadas aos familiares pela Polícia Civil.

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