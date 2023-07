Acidente entre moto e ônibus mata casal de jovens no Paraná

Um rapaz de 21 anos e uma moça de 19 morreram após um acidente entre uma moto e um micro-ônibus, na madrugada deste sábado (1), em Umuarama, no interior do Paraná. As vítimas fatais estravam na motocicleta que colidiu de frente com o coletivo no quilômetro 217 da rodovia PR-323, entre as cidades de Cianorte e Tapejara.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e segundo informações obtidas pela corporação junto ao motorista do micro-ônibus, o coletivo seguia sentido a Umuarama quando o motociclista teria invadido a pista contrária, batendo violentamente contra o ônibus.

O casal morreu no local do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Com informações do site Corujão Notícias.

