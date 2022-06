Acidente entre moto e carreta deixa mulher morta na BR-376

Da Redação

Uma mulher que conduzia uma motocicleta morreu nesta quinta-feira (23) após realizar uma curva em alta velocidade, invadir a pista contrária e se chocar na parte frontal de uma carreta, que seguida no sentido oposto da via, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu no km 361 da BR-376, em Ortigueira.

Ainda de acordo com a PRF, o corpo da condutora da motocicleta foi arremessado por muitos metros e entrou em óbito na hora.

A rodovia ficou paralisada em seu sentido crescente por duas horas e causou quilômetros de engarrafamento.

PRF, PCPR e IML atenderam o acidente. O boletim de acidente será confeccionado pela PRF e o laudo pericial pelo IML de Telêmaco Borba-PR.