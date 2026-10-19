Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-369 em Cambé

Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (19) após a motocicleta em que estavam bater na traseira de um caminhão na BR-369, em Cambé, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 2h, na altura do quilômetro 158 da rodovia.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos — uma Honda CG 160 e um caminhão Iveco — seguiam no mesmo sentido da via quando houve a colisão, que resultou no tombamento da moto.

O condutor da motocicleta, de 29 anos, e o passageiro, que ainda não havia sido identificado até o fechamento desta reportagem, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do caminhão, de 35 anos, saiu ileso.

O atendimento à ocorrência e o isolamento da área mobilizaram equipes da PRF, da concessionária EPR, da Polícia Científica, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil. As causas exatas e a dinâmica da batida serão apontadas pelo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que ficará sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.