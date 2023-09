Acidente entre dois ônibus deixa 40 feridos em Curitiba

A batida aconteceu na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, no centro de Curitiba

Um grave acidente entre dois ônibus do transporte coletivo deixou mais de 40 feridos na manhã deste sábado (9) no centro de Curitiba, no Paraná. A batida aconteceu na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, envolvendo um biarticulado que fazia a linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado Fazenda Rio Grande/Curitiba.

continua após publicidade

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o motorista do articulado avançou o sinal vermelho após sofrer um mal súbito. Com a colisão, um poste foi derrubado e pegou fogo. O incêndio, no entanto, foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. A fiação de energia elétrica caiu sobre os veículos, o que dificultou o resgate dos feridos.

Entre as vítimas, 15 são consideradas graves. Uma mulher - que não teve a idade informada - ficou presa às ferragens e teve o pé amputado ainda no local. Ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador em estado gravíssimo e corre risco de morte.

continua após publicidade

Outras 25 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Evangélico com ferimentos leves.

Siga o TNOnline no Google News