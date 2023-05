Acidente entre dois carros é registrado na BR-277

Da Redação

Acidente aconteceu na BR-277, neste sábado

Uma ocorrência impressionante foi registrada na manhã deste sábado (20) em Morretes, no Paraná. Um homem teria fugido pelo mar de jet ski após causar um acidente na altura no km 26 da BR-277.

O homem conduzia um Sentra e seguia em direção ao litoral do estado quando bateu contra um Renault Sandero. As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia do acidente, foram que o motorista do Sentra não havia ficado no local e que buscas foram realizadas.

Atualização: Nesta terça-feira (23), o advogado do motorista do veículo Sentra, Leonardo Siqueira Saurin, repassou que os ocupantes do veículo Sandero sofreram ferimentos leves, nenhum em estado grave, tanto que os três, pessoalmente, registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Morretes/PR.

Com relação ao motorista do veículo Sentra, foi divulgado que houve fuga do local do acidente, bem como teria usado um jet-ski para fugir da polícia pelo mar. "Tais informações estão severamente equivocadas, na medida em que o proprietário procurou a polícia, prestou esclarecimentos e se comprometeu a colaborar com as investigações. Não houve acionamento da Polícia Ambiental ou da Marinha Brasileira para efetuar as buscas", informou o advogado.





