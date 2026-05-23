Acidente entre dois carros deixa três mortos e três feridos na PR-473, no Paraná
Vítimas fatais eram passageiras dos veículos envolvidos no acidente na noite desta sexta-feira (22), em Quedas do Iguaçu
Três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas em uma colisão envolvendo dois carros na noite desta sexta-feira (22), na rodovia PR-473, em Quedas do Iguaçu, região Oeste do Paraná. O acidente mobilizou equipes de socorro e exigiu a interdição total da via por aproximadamente duas horas para o atendimento e a remoção das vítimas.
LEIA MAIS: Servidora vira 'figurinha' no trabalho e prefeitura do PR é condenada a pagar indenização
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em um dos veículos viajavam um motorista de 61 anos, que foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma passageira de 60 anos, que morreu no local. No segundo automóvel envolvido na batida, duas passageiras, de 60 e 20 anos, também não resistiram aos ferimentos e morreram. O condutor deste carro, um jovem de 18 anos, e uma criança de oito anos sofreram lesões graves e foram encaminhados para atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros precisou atuar no desencarceramento das vítimas, que ficaram presas às ferragens com a força do impacto. As identidades das três mulheres que faleceram e dos sobreviventes não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades até o momento.
As causas exatas do acidente ainda não foram identificadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Segundo relatório preliminar da corporação, a investigação inicial no local foi dificultada pela ausência de testemunhas e pela incapacidade de comunicação imediata dos condutores feridos. Além disso, os veículos precisaram ser rapidamente retirados da pista por questões de segurança.
As informações são do G1.