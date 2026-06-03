Acidente entre dois carros deixa seis mulheres feridas na PR-090

Um acidente de trânsito deixou seis mulheres feridas na terça-feira (2) na PR-090, na altura do quilômetro 339 da rodovia, no trecho que corta o município de Assaí (PR). A ocorrência envolveu uma batida lateral entre dois carros de passeio.

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual, os veículos envolvidos foram um VW Voyage, com placas de Assaí, e um VW Gol, registrado em São Jerônimo da Serra. Ambos trafegavam na mesma direção da rodovia quando acabaram colidindo.

A motorista do Voyage, de 63 anos, precisou ser socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Assaí. Devido à necessidade de hospitalização imediata, não foi possível submetê-la ao teste do bafômetro no local.

No segundo veículo, a condutora de 43 anos sofreu ferimentos leves e realizou o teste de alcoolemia, que deu resultado negativo para o consumo de álcool. Ela viajava acompanhada de quatro passageiras, com idades de 23, 30, 32 e 36 anos. Todas as ocupantes deste carro também foram resgatadas e encaminhadas para avaliação médica no pronto-socorro de Assaí.

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Após o atendimento às vítimas e o registro da ocorrência pelas equipes de segurança, ambos os automóveis foram liberados no próprio local para familiares e responsáveis.



