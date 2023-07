Acidente entre dois carros deixa 3 mortos e uma criança ferida no PR

Três pessoas morreram em uma criança ficou ferida em um acidente, na tarde desse sábado, 22, na PR-464, em Paranacity. A colisão frontal entre um VW/Gol e um VW/Santana aconteceu por volta das 18h50.

Com o impacto da batida, o motorista do VW/Gol, um homem de 30 anos, o condutor do VW/Santana, um homem de 44 anos, e uma passageira de 78 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma menina, de 11 anos, que estava com a passageira foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Santa Casa, em Maringá pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí fez a remoção dos corpos e a perícia do local.

Com informações do Plantão Maringá

