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Acidente entre dois caminhões deixa motorista ferido na PR-340

Acidente aconteceu no trecho entre Ortigueira e Telêmaco Borba; motorista do segundo caminhão envolvido saiu ileso da batida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre dois caminhões deixa motorista ferido na PR-340
Autor Acidente foi registrado no domingo - Foto: Reprodução

Um motorista de 31 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na manhã deste domingo (18), na rodovia PR-340, em Telêmaco Borba. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, no quilômetro 334 da via.

-LEIA MAIS: Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão MAN/TGX com placas de Guarapuava trafegava no sentido Ortigueira a Telêmaco Borba quando tombou e atingiu lateralmente um Volvo FH 500, emplacado em Brusque (SC). Com o impacto, o condutor do veículo paranaense sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância, sendo encaminhado a um hospital de Telêmaco Borba para avaliação médica.

O motorista do Volvo, de 45 anos, saiu ileso do acidente. A dinâmica da batida provocou danos materiais nos dois conjuntos de carga, com maiores avarias concentradas no caminhão MAN e em seu semirreboque em decorrência do tombamento na pista.

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