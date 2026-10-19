Acidente entre dois caminhões deixa motorista ferido na PR-340

Acidente aconteceu no trecho entre Ortigueira e Telêmaco Borba; motorista do segundo caminhão envolvido saiu ileso da batida

Um motorista de 31 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na manhã deste domingo (18), na rodovia PR-340, em Telêmaco Borba. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, no quilômetro 334 da via.

-LEIA MAIS: Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão MAN/TGX com placas de Guarapuava trafegava no sentido Ortigueira a Telêmaco Borba quando tombou e atingiu lateralmente um Volvo FH 500, emplacado em Brusque (SC). Com o impacto, o condutor do veículo paranaense sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância, sendo encaminhado a um hospital de Telêmaco Borba para avaliação médica.

O motorista do Volvo, de 45 anos, saiu ileso do acidente. A dinâmica da batida provocou danos materiais nos dois conjuntos de carga, com maiores avarias concentradas no caminhão MAN e em seu semirreboque em decorrência do tombamento na pista.