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COLISÃO

Acidente entre carros bloqueia trecho da PR-444 e deixa motoristas feridos

Batida envolveu veículos com placas de Mandaguari e de São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 16:01:03 Editado em 08.07.2026, 16:00:57
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Acidente entre carros bloqueia trecho da PR-444 e deixa motoristas feridos
Autor Colisão aconteceu na tarde desta quarta (08) - Foto: Divulgação/PRE

Um acidente de trânsito na rodovia estadual PR-444 deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (08), no município de Mandaguari, no norte do Paraná. A colisão, de causas ainda não identificadas, ocorreu por volta das 13h30 no Km 36 do trecho que liga os municípios de Apucarana e Mandaguari, em um período do dia com boa visibilidade e onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

📰 LEIA MAIS: Mãe e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

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A batida envolveu um Ford Ka, com placas de Mandaguari, e um Volkswagen Gol, emplacado em Sagres (SP). A condutora do Ford Ka, uma mulher de 34 anos sofreu ferimentos e foi socorrida pela ambulância da concessionária EPR, sendo encaminhada diretamente para a Santa Casa de Maringá. Já o motorista do Gol, um jovem de 19 anos também ficou ferido e foi levado ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

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Como os dois automóveis estavam com a documentação regular e sem pendências administrativas, eles foram liberados na própria rodovia para familiares das vítimas, ficando o Ford Ka sob a responsabilidade do marido da condutora e o Gol sob os cuidados do sogro do motorista. A dinâmica exata do acidente não foi registrada no momento da ocorrência devido à impossibilidade de coletar o depoimento formal dos condutores.

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acidente acidente de transito BATIDA colisão Mandaguari NOTÍCIAS PR 444 segurança
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