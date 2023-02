Acidente entre carro e ônibus mata uma pessoa na BR-277, no Paraná

Da Redação

A vítima fatal conduzia o carro que bateu de frente com um ônibus

Um homem, de 43 anos, morreu na madrugada de domingo (26), por volta das 4h30, após se envolver em um acidente de trânsito na BR-277, em Guaraniaçu/PR. Nenhum ocupante do ônibus teve ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal conduzia o carro que bateu de frente com um ônibus.

A batida foi na altura do Km 523 e envolveu um VW/Gol, com placas de Guarapuava/PR e um ônibus da Viação Catarinense.

Agentes do Corpo de Bombeiros Comunitários de Guaraniaçu e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

A Policia Civil também esteve no local. As causas do acidente estão sendo apuradas. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel, para a realização da necropsia.

