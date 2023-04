Acidente entre carro e ônibus mata enfermeira do Samu no Paraná

Da Redação

Uma enfermeira de 27 anos morreu na madrugada deste domingo (16), após se envolver em um acidente entre carro e ônibus na PR-160, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi identificada como Sabrina Ribeiro de Oliveira. Ela era enfermeira no Hospital Regional de Telêmaco Borba e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

fonte: Divulgação/PRE

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo da enfermeira invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o ônibus e ela morreu no local do acidente. O Samu foi acionado para atender a vítima. A morte foi confirmada ainda no local. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O motorista e os passageiros do coletivo saíram ilesos.

fonte: Divulgação/PRE

NOTA DE PESAR

O hospital onde a enfermeira trabalhava emitiu uma nota lamentando o falecimento de Sabrina. "Em luto, a gestão, servidores e colegas do hospital manifestam os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos. Que Deus, com sua infinita bondade, conforte a todos neste momento de dor e saudade", diz a nota.

As informações são do G1.

