Acidente entre carro e ônibus mata duas pessoas em Guarapuava

Acidente entre carro e ônibus em Guarapuava.

Um acidente entre um carro e um ônibus matou duas pessoas e feriu outras duas na noite de domingo (18) em Guarapuava, na região central do Paraná. Segundo os bombeiros, o ônibus voltava de jogos acadêmicos em Toledo, no oeste do estado.

O acidente aconteceu na BR-277. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu de frente contra o ônibus.

O motorista e uma passageira do veículo morreram no local. Dentro do carro estava também uma criança de 10 anos, que foi socorrida em estado grave.

O motorista do ônibus teve ferimentos leves e os outros ocupantes não se feriram.

Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o grau de parentesco entre as vítimas e a criança.

