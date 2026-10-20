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TRÂNSITO

Acidente entre carro e moto deixa jovem ferido na PR-272 em Ibaiti

Vítima precisou ser hospitalizada; condutor do automóvel saiu ileso e regularizou documentação atrasada no próprio local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre carro e moto deixa jovem ferido na PR-272 em Ibaiti
Autor Motociclista ficou ferido após acidente em Ibaiti - Foto: PRE

Um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta segunda-feira (19) deixou um jovem de 20 anos ferido na rodovia PR-272, no município de Ibaiti. A batida, que aconteceu por volta das 18h30, envolveu um carro de passeio (Jeep Renegade) e uma motocicleta (Honda CG 125).

-LEIA MAIS: Jovem é esfaqueada pelo próprio namorado e sofre ameaças em Apucarana

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De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos seguiam em sentidos opostos da via quando acabaram colidindo lateralmente na altura do quilômetro 96.

Com o impacto, o piloto da moto sofreu ferimentos e precisou ser socorrido. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Ibaiti. Devido à necessidade de socorro imediato, não foi possível submeter o rapaz ao teste do bafômetro.


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Acidente entre carro e moto deixa jovem ferido na PR-272 em Ibaiti
AutorFoto: PRE

Já o motorista do carro, um homem de 35 anos, não se feriu. Ele realizou o teste de etilômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Durante os procedimentos no local do acidente, os policiais constataram que o licenciamento do carro estava atrasado. O motorista foi autuado pela infração de trânsito, mas conseguiu quitar os débitos na hora e teve o carro liberado para seguir viagem. A motocicleta, por sua vez, foi entregue ao avô do jovem ferido.

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