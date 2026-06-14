Acidente entre carro e moto causa morte de jovem em rodovia do Paraná

Um motociclista de 23 anos morreu e três pessoas sofreram ferimentos graves após um acidente de trânsito na rodovia PR-435, no município de Ibaiti, na tarde de sábado (13). A colisão envolveu um automóvel GM Classic e uma motocicleta Honda CB 250 Twister na altura do quilômetro 44 mais 350 metros da rodovia estadual.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos transitavam no mesmo sentido da pista, que liga o município de Ibaiti ao Bairro Campinhos. A motocicleta trafegava logo atrás do carro no momento em que houve o impacto. A dinâmica exata e o tipo da colisão não foram identificados pelas autoridades policiais na área do fato.

O condutor da motocicleta morreu no local do acidente. O passageiro que viajava com ele, de 22 anos, e a condutora do automóvel, de 19 anos, sofreram lesões graves. Ambos receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram transportados ao Hospital Municipal de Ibaiti e, em seguida, transferidos para Londrina devido à gravidade do quadro clínico. Uma passageira do carro, de 51 anos, também teve ferimentos graves e foi socorrida por terceiros e levada ao hospital de Ibaiti.

A Polícia Científica compareceu ao trecho para realizar os trabalhos de perícia técnica e liberar a via. Após os procedimentos de vistoria e coleta de dados, o corpo do motociclista foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho. Ambos os veículos envolvidos possuem placas registradas no município de Ibaiti.

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