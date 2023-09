Acidente entre carro e carreta interdita trecho da BR 376; veja

Um acidente registrado por volta das 04h40, deste domingo (3), no km 126 da BR 376, no município de Nova Esperança-PR, deixou duas pessoas feridas e provocou o tombamento de uma carreta carregada de grãos. A pista ficou completamente interditada por mais de 4 horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

continua após publicidade

O acidente envolveu uma carreta Scania e um veículo Hyundai Tucson, veículo onde se encontravam as duas vítimas que tiveram ferimentos moderados, segundo a PRF.

- LEIA MAIS: Mais de 50 veículos se envolveram em acidente com 5 mortes, diz PRF

continua após publicidade

A carreta tombou e a carga de grãos se esparramou sobre a rodovia no sentido Paranavaí a Maringá. A pista permaneceu interditada por mais de 4 horas para a retirada da carga. Uma das faixas foi liberada para o fluxo de veículos depois das 9h da manhã.

A PRF acompanha os trabalhos de recolhimento dos grãos e limpeza do pavimento.

As causas do acidente não foram divulgadas. Veja imagens do local do acidente:

Reprodução / PRF

Siga o TNOnline no Google News