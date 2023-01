Acidente entre carro e carreta deixa duas mortes no Paraná

Da Redação

Carro ficou completamente destruído após a colisão frontal

No final da manhã deste sábado (28), duas pessoas morreram após um acidente entre um carro e uma carreta na BR-277, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Após subir uma mureta, carro teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra a carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um problema em um dos pneus do carro pode ter causado a batida.

Até às 13h o trânsito pela rodovia estava bloqueado nos dois sentidos após vazamento de combustível da carreta causado pela batida. O tráfego estava sendo desviado por equipes da PRF pelas marginais da via.

As vítimas, segundo a polícia, são um homem e uma mulher, ainda não identificados. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

O carro tinha placas do Paraguai. Já a carreta, da Argentina.

Com informações do g1

