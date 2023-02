Acidente entre carro e caminhões deixa dois mortos na BR-116

Da Redação

A princípio, duas pessoas morreram na colisão

Um acidente fatal, envolvendo um carro e dois caminhões, foi registrado na manhã desta quarta-feira (1º), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A tragédia ocorreu na BR-116 e resultou na morte de um homem, de 47 anos, e uma mulher, de 29.

De acordo com as informações do site Ric Mais, o acidente aconteceu após um dos caminhões, que trafegava sentido a Campo Largo, cruzar a pista e colidir na lateral esquerda de um automóvel, que ocupava a rodovia sentido a São Paulo. As vítimas fatais são o condutor e uma passageira do carro.

Equipes de socorro estão no local.

*Matéria em atualização.



