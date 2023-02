Acidente entre carro e caminhão mata duas crianças na PR-239

Da Redação

Duas crianças, de 6 e 12 anos, morreram, após um grave acidente entre um carro e um caminhão, na noite de sábado (4), na PR-239, em Sengés, campos gerais do Paraná. As duas vítimas chegaram a ser hospitalizadas, mas não resistiram.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu em um trecho de pista simples. O caminhão, com placas de Guarujá do Sul, no estado catarinense, seguia na rodovia quando se chocou contra o carro, que vinha na direção contrária.

Quatro pessoas estavam no carro, dois adultos e duas crianças. As vítimas foram socorridas em estado grave para o hospital de Itararé, em São Paulo. O motorista do caminhão, de 25 anos, não ficou ferido.

De acordo com a PRE, as crianças que estavam internadas não resistiram aos ferimentos e morreram horas depois.

A polícia investiga o caso.

