Acidente entre carro e caminhão é registrado na BR-369 - TNOnline

Nesta quarta-feira (5), uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas, na BR-369, em Mamborê.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram frontalmente. Com o impacto da batida, o caminhão evadiu da pista e tombou. A condutora do automóvel e o motorista do caminhão estavam sozinhos em seus veículos.

Equipes da concessionária que administra a rodovia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgataram os dois motoristas. Eles foram encaminhados com ferimentos leves para o hospital.

O motivo do acidente será investigado pela polícia.

Com informação; G1