Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal na BR-373 - TNOnline

Na noite deste domingo (6), um homem, de 40 anos, morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente na BR-373, em Guarapuava.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos, que são um caminhão e um carro, colidiram frontalmente. O passageiro do automóvel morreu no local. O condutor foi levado em estado grave ao Hospital Santa Clara, em Candói.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.