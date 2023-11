Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta no Paraná

Um homem morreu em um acidente após o carro que estava ser atingido por um caminhão. Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (21), no Contorno Norte, PR-418, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro informou que seguia sentido Colombo e avistou o carro parado em uma rotatória. Porém, quando se aproximou do cruzamento, o condutor do carro teria acelerado e furado a preferencial.

“Eu estava vindo, de longe enxerguei ele parado na rotatória, hora que cheguei perto ele atravessou na frente. Não tive o que fazer”, comentou o caminhoneiro.



Os bombeiros estiveram no local para prestar atendimento, mas o condutor do carro, de aproximadamente 40 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), mas ainda não foi identificada.

