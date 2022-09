Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta em Rolândia

Da Redação

Motorista de um carro morreu após bater de frente contra um caminhão, em Rolândia.

Um homem morreu em um acidente entre o carro que ele dirigia e um caminhão carregado com areia, na PR-170, em Rolândia.

A batida aconteceu na terça-feira (6), de acordo com o Corpo de Bombeiros, em um trecho de reta e pista simples, onde a ultrapassagem é proibida. Os dois veículos seguiam em sentidos contrários.

Conforme informado pelos bombeiros, o motorista do caminhão disse aos socorristas que o carro invadiu a pista contraria, e ele que tentou desviar mas não conseguiu.

O carro bateu no canto esquerdo da cabine do caminhão. Uma mulher que estava no carro sofreu ferimentos na mão. O motorista do carro, marido dela, morreu no local. O caminhoneiro não se feriu.

A mulher contou aos bombeiros que estava dormindo e só acordou com o barulho da batida.

Após o acidente, o trânsito no trecho da rodovia ficou lento e foi parcialmente direcionado por uma estrada rural, que passa ao lado da pista. O fluxo de veículos foi normalizado ainda na terça-feira.

Com informações: g1

