Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos no PR; com o impacto motor foi arrancado

Um acidente entre um carro e um caminhão carregado com milho resultou na morte de três pessoas no início da tarde deste domingo (5), na rodovia PR-681, no município de Alto Piquiri, no noroeste do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 12h30 no trecho de acesso ao distrito de Paulistânia e provocou a interdição total da via. De acordo com informações preliminares, o automóvel de passeio atingiu a lateral do veículo de carga em uma curva. Com a violência do impacto, o caminhão capotou e o motor foi arrancado.

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Das quatro pessoas que ocupavam o veículo menor, três faleceram no local: o motorista e duas mulheres que estavam no banco traseiro. As vítimas eram moradoras de Alto Piquiri e, segundo relatos da comunidade, trabalhavam no estado de Mato Grosso do Sul. O quarto passageiro do automóvel e o condutor do caminhão também ficaram feridos, mas sem maior gravidade. A operação de socorro mobilizou três ambulâncias do município e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Umuarama, incluindo um helicóptero aeromédico que chegou à rodovia por volta das 14h.

Moradores da região alertam que a curva onde a tragédia aconteceu é considerada perigosa. Eles apontam que o mato alto às margens da pista prejudica a visibilidade dos condutores e reclamam da falta de acostamento adequado no trecho. As causas exatas e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas de forma oficial pelas autoridades de trânsito locais. 1 de 3 Reprodução Obemdito Foto: Autor: Reprodução Obemdito

2 de 3 Reprodução Obemdito Foto: Autor: Reprodução Obemdito

3 de 3 Redes Sociais Foto: Autor: Redes Sociais

As informações são do Obemdito.