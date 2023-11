Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos e interdita PR-370

Três pessoas morreram em um gravíssimo acidente registrado na manhã deste sábado (25), na altura do Km 327 da PR-340, em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná. Uma quarta vítima teve ferimentos graves, foi socorrida pelo Siate e levada para o hospital.

De acordo com informações do portal ARede, o acidente envolveu um carro e um caminhão. Os veículos bateram de frente na rodovia. Os três mortos se tratam de duas mulheres e um homem, que estavam no automóvel. A vítima ferida é um homem, que também estava no carro, um Gol com placas de Ibaiti. O motorista do caminhão não se feriu.

Latas de cerveja foram encontradas no carro e, com o impacto, algumas chegaram a ficar espalhadas na rodovia. Chovia no momento da colisão. A estrada foi interditada para atendimento do acidente e remoção dos veículos.

