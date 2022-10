Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Batida aconteceu no trevo de acesso ao distrito industrial de Atalaia

Nesta terça-feira (4), um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na PR-466 em Guarapuava, na região central do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu no trevo de acesso ao distrito industrial de Atalaia, quando o caminhão estava cruzando a pista e foi atingido por um carro.

-LEIA MAIS: Cães que devoraram homem no PR atacam mãe com criança no colo

continua após publicidade .

O condutor do carro, de 20 anos, ficou preso nas ferragens e teve ferimentos moderados. Ele foi atendido no local, levado à UPA Primavera e foi liberado. O motorista do caminhão não se feriu.

Acidentes recorrentes

Esse não foi o primeiro acidente no local. Nos últimos meses foram registrados pelo menos dois acidentes com as mesmas características no trevo, um deles terminou em morte.

Em maio, um caminhão atravessou a pista e foi atingido em cheio por outro caminhão. Os dois motoristas se feriram, foram encaminhados ao hospital e liberados em seguida.

continua após publicidade .

O acidente mais grave foi em abril, quando um carro cruzou a pista e foi atingido por um caminhão. O motorista do carro tinha 39 anos e morreu.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News