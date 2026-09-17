Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido na PRC-272, em Cruzmaltina

Batida ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (17), no acesso ao distrito de Dinizópolis. Vítima foi transferida para um hospital em Ivaiporã

Um acidente de trânsito deixou um motorista ferido no início da tarde desta quinta-feira (17) na rodovia PRC-272, no município de Cruzmaltina, no Vale do Ivaí. A batida foi registrada por volta das 13h, na altura do quilômetro 248, trecho correspondente ao trevo de acesso ao distrito de Dinizópolis.

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Segundo relatos preliminares de testemunhas que presenciaram a cena, a colisão envolveu um automóvel de passeio e um caminhão de pequeno porte. Com a força do impacto, o carro perdeu o controle e foi arremessado para fora da pista. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado logo após a batida para prestar apoio no atendimento e no resgate da vítima.

O condutor do automóvel sofreu ferimentos e recebeu os primeiros socorros ainda na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Dinizópolis. Na sequência, para uma avaliação médica mais detalhada, ele precisou ser transferido para o Hospital Bom Jesus, localizado na cidade de Ivaiporã. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o estado de saúde do homem é estável e ele não corre risco de morrer. O motorista do caminhão não teve o estado de saúde divulgado.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades de trânsito que atenderam a ocorrência não haviam divulgado as circunstâncias exatas que provocaram a colisão, tampouco a identificação oficial dos veículos e dos envolvidos. As causas do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.