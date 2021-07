Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas

Da Redação

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e um caminhão na PR-445, em Cambé, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o automóvel realizava uma conversão no trecho da rodovia quando foi atingido pelo caminhão que seguia em direção ao distrito da Warta. A carreta estava carregada com fertilizantes.

No carro estavam três pessoas, o motorista, de 41 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital Santa Casa de Cambé. As duas passageiras não se feriram.

Conforme a polícia, a carreta bateu na frente do carro, o veículo rodou na pista e depois atingiu a traseira do caminhão.

Já o caminhão, após a batida, caiu em um barranco e tombou. O caminhoneiro, de 49 anos, foi resgatado pelos bombeiros após ficar preso às ferragens. Ele foi levado em estado grave ao hospital Santa Casa de Cambé.