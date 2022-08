Acidente entre carro e caminhão deixa cinco feridos na PR-281

Da Redação

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas gravemente e outras três precisaram de atendimento médico, após acidente de trânsito no sábado (6) em Dois Vizinhos, na região oeste do Paraná.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida foi por volta das 10 horas na PR-281, na saída de Dois Vizinhos para São Jorge do Oeste e envolveu um automóvel VW/Gol e um caminhão.

As cinco pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos considerados graves e foram encaminhados ao hospital. Os três ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram atendimento as vítimas. As causas do acidente não foram divulgadas.

fonte: Rádio RCV FM

Com Informações PP News

