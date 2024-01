Acidente entre carreta e carro mata motorista na BR-163

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista morreu carbonizado após grave acidente na noite de sexta-feira (5) na BR-163, entre Marechal Cândido Rondon e Mercedes, ambas no oeste do Paraná. Imagens feitas logo após o acidente mostram ambos os veículos em chamas. Assista ao vídeo acima.



De acordo com reportagem do G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu após uma forte batida frontal entre os veículos, que resultou no incêndio.

A via precisou ser interditada durante a madrugada para que o Corpo de Bombeiros pudesse apagar as chamas. A rodovia só foi liberada por volta das 4h deste sábado (6).

O motorista do carro que morreu carbonizado era de Marechal Cândido Rondon. A identidade dele não foi informada. O motorista da carreta que estava carregada com grãos, não se feriu.

O corpo do motorista do carro foi encaminhado ao Instituo Médico-Legal (IML) de Toledo, na mesma região do estado.



