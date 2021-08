Da Redação

Acidente entre carreta e carro deixa cinco mortos no PR

Um gravíssimo acidente provocou a morte de cinco pessoas, na PR-317, entre Assis Chateaubriand e Toledo, no oeste do Paraná, no início da noite desta terça-feira (3).

continua após publicidade .

A colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol da Prefeitura de Jesuítas e uma carreta. Testemunhas informaram que o caminhão, no momento da colisão, estava na contramão em uma ultrapassagem irregular.

Após o acidente, o Gol foi parar embaixo da carreta e ficou completamente destruído. O condutor precisou ser hospitalizado pois ficou em estado de choque.

continua após publicidade .

A rodovia PR-317 ficou interditada. A Polícia Científica de Cascavel e a perícia foram chamadas e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo. As vítimas são três mulheres e dois homens.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu de Toledo e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Assis Chateaubriand também foram até o local da batida.





continua após publicidade .