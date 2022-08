Acidente entre carreta agrícola e carro deixa três mortos na PR-281

Da Redação

A batida ocorreu na tarde de domingo (31) e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Acidente de trânsito registrado na rodovia PR-281 deixou três pessoas mortas no trecho entre Realeza e Planalto, no Paraná. A batida ocorreu na tarde de domingo (31) e outras quatro pessoas ficaram feridas.

A colisão frontal foi no KM 605,2 e envolveu um automóvel GM/Astra emplacado em Planalto e uma carreta agrícola também de Planalto.

Morreram no local do acidente, o motorista e uma passageira que estava no banco da frente do Astra. Uma mulher que estava na carreta agrícola também acabou morrendo no local.

Três passageiros do carro, dentre eles uma criança e o condutor da carreta agrícola tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes pelas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e SAMU.

A Criminalística e o IML de Francisco Beltrão foram acionados para o local. As causas do acidente estão sendo apuradas.

* Com informações PP News

