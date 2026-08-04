Acidente entre Cândido de Abreu e Reserva deixa um morto e dois feridos na PR-487

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Equipes de resgate, bombeiros e helicóptero do Samu foram mobilizados para atender as vítimas na Serra das Laranjeiras

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na PR-487, registrado na tarde desta terça-feira (4), entre os municípios de Cândido de Abreu e Reserva.

A ocorrência foi atendida por volta das 15h15, na região da Serra das Laranjeiras, após a colisão envolver um carro e duas carretas.

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Um dos ocupantes do carro sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. As vítimas que sobreviveram ficaram presas às ferragens do automóvel.

O atendimento foi realizado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros de Manoel Ribas. Um helicóptero do Samu também participou da operação para reforçar o socorro.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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