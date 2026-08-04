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Acidente entre Cândido de Abreu e Reserva deixa um morto e dois feridos na PR-487

Equipes de resgate, bombeiros e helicóptero do Samu foram mobilizados para atender as vítimas na Serra das Laranjeiras

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 19:26:30 Editado em 04.08.2026, 19:26:24
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Acidente entre Cândido de Abreu e Reserva deixa um morto e dois feridos na PR-487
Autor Batida ocorreu na tarde desta terça-feira (4) - Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na PR-487, registrado na tarde desta terça-feira (4), entre os municípios de Cândido de Abreu e Reserva.

A ocorrência foi atendida por volta das 15h15, na região da Serra das Laranjeiras, após a colisão envolver um carro e duas carretas.

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LEIA MAIS: Polícia Civil indicia motorista por atropelamento fatal na BR-369 em Jandaia do Sul

Um dos ocupantes do carro sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. As vítimas que sobreviveram ficaram presas às ferragens do automóvel.

O atendimento foi realizado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros de Manoel Ribas. Um helicóptero do Samu também participou da operação para reforçar o socorro.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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acidente de transito Candido de Abreu incidente em rodovia PR-487 Reserva Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
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