Acidente entre caminhões: trânsito caótico no Contorno Norte

No Contorno Norte, entre Curitiba e Almirante Tamandaré. A colisão aconteceu em um trecho de pista simples da PR-418, e o desvio acontece pelo acostamento. Um acidente entre dois caminhões deixa o trânsito complicado na manhã desta segunda-feira (17). Devido ao acidente, as duas faixas do Contorno Norte foram interditadas. A colisão aconteceu entre o viaduto que cruza a BR-277 e o viaduto da Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade.

Na pista sentido contrário, o tráfego está totalmente interditado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para atender as vítimas e orientar o trânsito. Por volta das 7h45, profissionais orientavam o desvio pelo acostamento, porém, apenas veículos que seguiam no sentido Almirante Tamandaré conseguiam passar.

